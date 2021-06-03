Работа на opencart

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка3026 просмотров

1. установить оформление в 1 клик (c адресом)

2. сделать в админке чтоб можно было указывать время доставки

Версия 1.5.5

Opencart
4 года назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
134 отзыва(-5)
4 года назад