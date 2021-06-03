Требуется настроить и проверить работу модуля СДЭК в интернет-магазине OpenCart. Также необходимо настроить функционал, связанный с наличием и отсутствием товаров. Ожидается качественная проверка и функциональная настройка.
Работа на opencart
1. установить оформление в 1 клик (c адресом)
2. сделать в админке чтоб можно было указывать время доставки
Версия 1.5.5
Заявки фрилансеров
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