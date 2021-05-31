Создать интернет магазин на Wordpress или Opencart

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Закрыт16 заявок2135 просмотров

Необходимо создать интернет магазин на Wordpress  (возможно с использованием плагина Woocommerce) или OpenCart и осуществить импорт каталога товаров из файла (около 10 тыс. позиций), предоставленного поставщиком. Файл выгрузки сложный. 

Функционал сайта:

-Меню ( Главна, О компании, доставка ,оплата, возврат, корзина, личный, кабинет, блог)

- Возможность оплаты товара на сайте

- кабинет клиента с историей заказов

- Популярные товары

Возможно использование какой-либо темы ( есть предпочтение только по цветам)

OpencartWooCommerceWordPress
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