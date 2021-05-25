Нужна доработка коробки битрикс 24

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки2039 просмотров

-Дописать логику в CRM селектор товаров (или сделать отдельно свой кастомный селектор) - чтобы в таблице отображались дополнительные свойства товара.

Скорее всего нужен свой селектор. Дизайн тут не важен, главное функциональность

-Настроить привязку свойства товара к хайлоад блоку.

4 года назад
demaxxx
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