Переделать дизайн шапки интернет-магазина

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Закрыт4 заявки486 просмотров

Здравствуйте.

Требуется переверстать (переделать) дизайн шапки интернет-магазина coffeestory.in.ua

Сделать по макету (во вложении)

Вёрстка адаптивная (десктоп+мобил)

Магазин на Opencart 2.1

Opencart
4 года назад
yurec2073
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