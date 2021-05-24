Доработка opencart 2.3

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нужно в категории  вывести блок с товарами, в котором отобразить только 3 товара (вывести название товара + ссылка на него)  из всех товаров  которые находятся в этой категории. эти 3 товара отображаются рандомно - при каждой перезагрузке категории - меняются названия+ссылка 3-х товара.

Opencart
4 года назад
kasanders
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