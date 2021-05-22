Редактировани товаров в Opencart

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Закрыт8 заявок2999 просмотров

Необходимо изменить карточки товаров в Opencart по моему шаблону.

Opencart
4 года назад
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
4 года назад
Иоанна
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад
Семён
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
14 отзывов(-1)
4 года назад
Роман
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
4 года назад
Юлия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад