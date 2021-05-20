Создание интернет-магазина

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Закрыт8 заявок2071 просмотр

Мы купили такую платформу https://neoseo.com.ua/internet-magazin-seo-magazin-model хотим на ее основе создать свой интернет-магазин женской одежды. Ищем хорошего специалиста-помощника для этого

4 года назад
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4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марианна
 
33 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
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Андрей
 
30 лет
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Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Олег
 
36 лет
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2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Чолпон
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Семён
 
38 лет
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