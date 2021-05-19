Создание и отправка маркетинговых и триггерных рассылок

Привет!Мы интернет-магазин товаров для дома. В настоящее время нам требуется email-маркетолог, который в формате проектной деятельности выполнит для нас следующие задачи: - Разработет стратегию и план email-рассылок-Сгенерирует полезный контент, подготовит и сверстает email-рассылки-Проработает нашу базу клиентов (увеличение количества подписчиков, сегментация, контроль отписок, поддержание активности базы и т.д)-Проконтролирует и проанализирует показатели эффективности рассылок-Увеличит долю продаж через email рассылки Требования:1. Знание основ HTML и CSS 2.Базовые знания одного из графических редакторов (Photoshop, Figma)3. Базовое знание систем аналитики: Google Analytics / Яндекс.Метрика;4. Понимание технической части рассылок (доставляемость, постмастера, DMARC, DKIM, SPF).5. умение анализировать статистику и разрабатывать стратегию развития email-канала;6. Внимание к деталям и здоровый перфекционизм

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, если результаты вашей работы окажутся эффективными для нашего проекта.