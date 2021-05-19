Создание и отправка маркетинговых и триггерных рассылок

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок1495 просмотров

Привет!Мы интернет-магазин товаров для дома. В настоящее время нам требуется email-маркетолог, который в формате проектной деятельности выполнит для нас следующие задачи: - Разработет стратегию и план email-рассылок-Сгенерирует полезный контент, подготовит и сверстает email-рассылки-Проработает нашу базу клиентов (увеличение количества подписчиков, сегментация, контроль отписок, поддержание активности базы и т.д)-Проконтролирует и проанализирует показатели эффективности рассылок-Увеличит долю продаж через email рассылки Требования:1. Знание основ HTML и CSS 2.Базовые знания одного из графических редакторов (Photoshop, Figma)3. Базовое знание систем аналитики: Google Analytics / Яндекс.Метрика;4. Понимание технической части рассылок (доставляемость, постмастера, DMARC, DKIM, SPF).5. умение анализировать статистику и разрабатывать стратегию развития email-канала;6. Внимание к деталям и здоровый перфекционизм

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, если результаты вашей работы окажутся эффективными для нашего проекта. 

CSSFigmaHTML
4 года назад
guest_1588088797582
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина

    Нужно доработать некоторые моменты в интернет-магазине предприятия. Сайт сделан на 1С-Битриксе. Есть перечень задач, выполнение которых необходимо оценить. Прежде чем направить перечень задач прошу прислать ссылку на портфолио/кейсы. Если портфолио и кейсы понравятся, направим перечень ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет-магазин

    $788

    Здравствуйте. Нужен интернет магазин. Розничная/оптовая продажа замком. Установка замков. Изготовление ключей. Примерную структуру сайта отправлю в документе. Главное: Корзина. Возможно шаблонное решение. Количество товаров 500+ Дополнительные фунцкции: ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать копию интернет магазина, но с другими ценами.

    Интернет магазин www.Grillnurk.ee . Необходимо сделать два магазина с тем же товаром, но с другими ценами и контактными данными ( для других стран). Желательно, чтобы товар пополнялся и редактировался с одного места с главного сайта ...

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет магазин на OpenCart 3

    Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3. Основное: Установить модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и функциональность. ...

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Presta 1.7 дропшипинг

    Укажите цены на те работы, которые Вы готовы выполнить. 1. При изменении статуса заказа на «подтвержден» отправлять поставщикам все реквизиты заказа. 2. ...

    HTML
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки сайта на OpenCart

    Есть тз от сеошника для доработок магазина который он для нас продвигает. Нужно внести доработки, сайт на OpenCart. Короткое ТЗ прикрепил, там нет подробностей, там только оглавления пунктов, но думаю можно понять что требуется сделать, ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад