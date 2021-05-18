Есть тз от сеошника для доработок магазина который он для нас продвигает. Нужно внести доработки, сайт на OpenCart. Короткое ТЗ прикрепил, там нет подробностей, там только оглавления пунктов, но думаю можно понять что требуется сделать, ...
Правки Opencart
Нужны правки (opencart 2.3), Тз прикладываю.
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