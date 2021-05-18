Правки Opencart

$15
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Закрыт3 заявки824 просмотра

Нужны правки (opencart 2.3), Тз прикладываю. 

Opencart
4 года назад
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Семён
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
14 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
9 отзывов
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
22 отзыва(-1)
4 года назад