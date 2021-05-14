Создать модули снятия продаж с онлайн магазинов на PHP

Доброго времени суток,

Если знаете только один или несколько магазинов - тоже пишите.

необходимо создать модули для следующих онлайн магазинов:

Shopware

xt-Commerce

JTL-Shop

Magento

WooCommerce

PrestaShop

Plentymarket

OXID eSale

AfterBuy

OpenCart

Lightspeed

Shopify

nopCommerce

и других европейских (русские не интересны)

Суть работы модуля: У нас есть своя бухгалтерская программа. Пользователь должен иметь возможность свой аккаунт в этой программе посредством API через токен подключить к своему онлайн магазину и скачивать продажи. После обработки заказа бухгалтерская программа меняет статус заказа в онлайн магазине и вносит номер отслеживания посылки. Таких модулей для у конкурентов на самом деле много, можем показать, нужны свои модули, со своей структурой, чтобы никто не смог обвинить в плагиате.

Принцип работы: Вы сообщаете свою ставку в час. Мы обсуждаем ТЗ и сколько на него потратится времени в часах. Составление сметы. Начало работы.

Требование к разработчику: Подписание NDA. Опыт работы с онлайн магазинами. Правильная структуризация кода. Умение читать документацию на английском.

Оплата переводом на карту