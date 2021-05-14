Нужно сделать 2 доработки на сайте opencart Подробнее в личном общении
Создать модули снятия продаж с онлайн магазинов на PHP
Доброго времени суток,
Если знаете только один или несколько магазинов - тоже пишите.
необходимо создать модули для следующих онлайн магазинов:
Shopware
xt-Commerce
JTL-Shop
Magento
WooCommerce
PrestaShop
Plentymarket
OXID eSale
AfterBuy
OpenCart
Lightspeed
Shopify
nopCommerce
и других европейских (русские не интересны)
Суть работы модуля: У нас есть своя бухгалтерская программа. Пользователь должен иметь возможность свой аккаунт в этой программе посредством API через токен подключить к своему онлайн магазину и скачивать продажи. После обработки заказа бухгалтерская программа меняет статус заказа в онлайн магазине и вносит номер отслеживания посылки. Таких модулей для у конкурентов на самом деле много, можем показать, нужны свои модули, со своей структурой, чтобы никто не смог обвинить в плагиате.
Принцип работы: Вы сообщаете свою ставку в час. Мы обсуждаем ТЗ и сколько на него потратится времени в часах. Составление сметы. Начало работы.
Требование к разработчику: Подписание NDA. Опыт работы с онлайн магазинами. Правильная структуризация кода. Умение читать документацию на английском.
Оплата переводом на карту
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