Перенос интернет магазина на Опенкарт

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Закрыт2 заявки429 просмотров

Есть готовый рабочий и функционирующий магазин на Webasyst. Нужно его полностью перенести на Опенкарт. Плюс нужна интеграция с 1с и со сдэком. Сайт должен быть конечно же и адаптивным тоже. Дизайн будущего нового магазина указал в вордовском файле. Предложите шаблон , который будет соответствовать по внешнему виду по нашему примеру.

Интересует полная стоимость и сроки работ и из чего складывается стоимость работ? Всем спасибо, отвечу всем.

OpencartWebasyst
4 года назад
vladimirrkuznex
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