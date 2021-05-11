Перенос интернет магазина на Опенкарт

Есть готовый рабочий и функционирующий магазин на Webasyst. Нужно его полностью перенести на Опенкарт. Плюс нужна интеграция с 1с и со сдэком. Сайт должен быть конечно же и адаптивным тоже. Дизайн будущего нового магазина указал в вордовском файле. Предложите шаблон , который будет соответствовать по внешнему виду по нашему примеру.

Интересует полная стоимость и сроки работ и из чего складывается стоимость работ? Всем спасибо, отвечу всем.