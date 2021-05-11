Нужно доработать модуль сортировки чтоб при включении сортировки (наименование, цена и тд) товары, которые недоступны для продажи, отображались в самом низу списка. Эта функция должна также работать и в режиме "показать все".
Перенос интернет магазина на Опенкарт
Есть готовый рабочий и функционирующий магазин на Webasyst. Нужно его полностью перенести на Опенкарт. Плюс нужна интеграция с 1с и со сдэком. Сайт должен быть конечно же и адаптивным тоже. Дизайн будущего нового магазина указал в вордовском файле. Предложите шаблон , который будет соответствовать по внешнему виду по нашему примеру.
Интересует полная стоимость и сроки работ и из чего складывается стоимость работ? Всем спасибо, отвечу всем.
Заявки фрилансеров
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