Требуется разработать плагин для Joomshopping 5 + joomla 4, который бы удалял из url все названия категорий у всех товаров. К примеру: был url: https://eco-conditioner.ru/kondicionery/mobilnye-konditsionery/royal-clima-rm-ts22ch-e Стал url: https://eco-conditioner.ru/royal-clima-rm-ts22ch-e При этом у категорий должны быть нормальные url https://eco-conditioner.ru/kondicionery/mobilnye-konditsionery/ Есть пример старого плагина под Joomla ...