Необходимо разработать плагин для системы оплаты ePay от Halyk Bank https://epayment.kz/ для CMS Joomla 4.3.4 / Virtuemart 4.2 / PHP 8.2 Документация: https://epayment.kz/docs Тестовые карты: https://epayment.kz/docs/Test credentials Есть ...
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- PHPJoomlaVirtuemartJoomShoppingВеб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Исправиль ошибку Joomla Joomshopping Модуля экспорта, чтобы работал экспортСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Сайт sumkisport.com.ua. Joomla 3.10.11 Joomshopping 4.18.9 PHP 7.4 Проблема с возвратом назад на позицию просмотра в списке товаров из карточки товара Joomshopping. Бывает - чаще - возвращается, а бывает - ...PHPJoomlaJoomShoppingСайт на JoomlaКарточки товаровНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
1 Разобраться почему не работает плагин System - Ajax scroll вечный скролинг товаров2 Разобраться с плагином для Joomshoping предыдущий и следующий товар он листает товары так как надо а рандомно если выставить тоары сортировка по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.JoomShoppingВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Прошу пожалуйста оставить заявки суда кто может сделать, первый аккаунт с ошибчным емейлом был. Заранее спасибо. Добрый день! когда на сайте заходишь в пункт меня которому присвоен компонент joomshopping сразу выкидывает ошибку и абракадабру. это мой ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день! когда на сайте заходишь в пункт меня которому присвоен компонент joomshopping сразу выкидывает ошибку и абракадабру. это мой первый заказ на данном сайте, но буду рад в дальнейшем сотрудничать...Закрытгод назад
Требуется разработать плагин для Joomshopping 5 + joomla 4, который бы удалял из url все названия категорий у всех товаров. К примеру: был url: https://eco-conditioner.ru/kondicionery/mobilnye-konditsionery/royal-clima-rm-ts22ch-e Стал url: https://eco-conditioner.ru/royal-clima-rm-ts22ch-e При этом у категорий должны быть нормальные url https://eco-conditioner.ru/kondicionery/mobilnye-konditsionery/ Есть пример старого плагина под Joomla ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрытгод назад
Надо внести правки. Есть регулярные работы. Ищу специалиста для постоянного сотрудничестваHTMLJoomlaJoomShoppingСайт на JoomlaСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрытгод назад
Доброго дня. Потрібно внести деякі зміни у корзину Joomshopping. Зараз використовується quick-checkout. 1. Перенести місто в інший рядок та зробити залежність від способу доставки, щоб заповняти тільки тоді, коли доставка Новую Поштою. 2. Також треба ...Закрытгод назад
- $100
Есть интернет-магазин на Joomshopping, его надо интегрировать с crm [url=https://dooglys.com/support/api]https://dooglys.com/support/api [/url] Если делаете такое, то какая стоимость и сроки?JoomShoppingВеб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Всем привет! Есть пиццерия на Joomla Joomshopping 4. Есть на стороне пиццерии терминал iiko. Надо настроить так, чтобы при оформлении заказа на сайте заказ падал и в iiko.Закрытгод назад
1. Поисковые роботы определяют сайт как не оптимизированным для мобильных устройств, нужно исправить (мобильная версия присутствует) 2. Сделать кнопку "перейти к товару" активной, т.е. чтобы на неё генерировалась ссылка на товар который только что добавили в ...Закрыт2 года назад
Создать бонусную сиситему лояльности Joomla / Joomshopping Приложил скрин функционалаЗакрыт2 года назад
Приветствую! Есть сайт на джумле 3.10.5, которому надо сделать ребрендинг: 1. установить joomshopping настроив полноценный интернет магазин (характеристики, корзина, сопутствующие товары и т.д.) 2. установить шаблон сайта адаптивный к мобильной версии (ваши предложения, уникальность не нужна) 3. сделать настройки для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Интернет-Магазин на joomshopping 4.18.2 (Joomla! 3.10.5). Необходимо сделать выгрузку заказа по АПИ в личный кабинет boxberry. Так же, обратно нужно получить трек номер. И передать его клиенту. Процесс выглядит так, оператор заходит в админку joomshopping, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Всем привет. В интернет-магазине на Joomla (Joomshopping) нам нужно внести следующую доработку: - в карточках товарных позиций добавить гиперссылку в указанном месте, при нажатии на эту гиперссылку должно всплывать попап окно с таблицей размеров (табличка у меня ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
В Joomshopping встроена функция "Склад", нужно будет к существующему скрипту импора/экспорта дописать возможность загрузки/выгрузки остатков. 1/Также добавим в шаблон сайта отображение кол-ва на складе. нужна отдельная загрузка, не будем смешивать с имеющейся, которая работает и хорошо. 1. ...JoomShoppingИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
Внести правки, доработать сайт на joomla (joomshopping) Файл с ТЗ прикреплен Сайт corretto. ruJoomlaJoomShoppingСайт на JoomlaПравки на сайтЗакрыт2 года назад
Необходимо установить последние версии JoomShopping+Джумла. Перенести дизайн интернет-магазина afina-lingerie.ru В результате должен получиться новый работающий интернет-магазин с дизайном afina-lingerie.ru только без товаров и лишних модулей, которые не используются. Легкий и быстрый. Функционал такой же как на afina-lingerie. Желательно ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт2 года назад