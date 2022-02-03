Выгрузка заказов в boxberry по API из joomla

Интернет-Магазин на joomshopping 4.18.2 (Joomla! 3.10.5). Необходимо сделать выгрузку заказа по АПИ в личный кабинет boxberry. Так же, обратно нужно получить трек номер. И передать его клиенту. Процесс выглядит так, оператор заходит в админку joomshopping, в редактирование заказа, и жмет кнопку создать заказ в боксбери. По необходимости вводит не достающие данные. Далее жмет кнопку отправить. После этого в boxberry создается трек номер, и по АПИ отдает обратным ответом на сайт, в этот момент меняется статус заказа и трек отправляется клиенту от нашего сайта.

Такая доработка уже реализована для СДЭКа и хорошо работает. Примеры реализации для СДЭК прилагаю. Тех документация от боксбери по апи тут https://help.boxberry.ru/pages/viewpage.action?pageId=763005