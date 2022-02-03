Исправить форму обратной связи на сайте.

Всем привет. Кто может помочь новичку? Бюджет небольшой.

Есть сайт который скопировали с сети, он стоит на хостинге и домене. Сам сайт работает вроде отлично все хорошо, но есть проблема в обратной связи (uForm) , не могу понять как её настроить , ничего не понимаю в коде.