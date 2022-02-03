Исправить форму обратной связи на сайте.

Веб-программированиеЗавершен1 заявка685 просмотров
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Всем привет. Кто может помочь новичку? Бюджет небольшой. 

Есть сайт который скопировали с сети, он стоит на хостинге и домене. Сам сайт работает вроде отлично все хорошо, но есть проблема в обратной связи (uForm) , не могу понять как её настроить , ничего не понимаю в коде.  

2 года назад
shkodin77
Андрей 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
2 года назад
$15
1 день
RUBUAHWMZ
Обратился с проблемой к Игорю, нужно было настроить форму обратной связи, объяснил ему все , он прекрасно меня понял , подсказал как будет лучше и сделал все в течении нескольких часов без каких либо проблем! Спасибо за качественную работу!
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