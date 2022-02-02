Front разработка сайта на высоком уровне (Анимация, 3D, Canvas)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки527 просмотров
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Привет!

Внимание (!!!), ознакомьтесь, пожалуйста, с требованиями.:

1. Рассматриваем только Middle+ и Senior разработчиков

2. Сайт с большим количеством анимации и 3D объектов (сам сайт небольшой)

3. Необходимо портфолио с работами высокой сложности (ссылку прикрепить к заявке)

- Для данного проекта рассматриваем только частных исполнителей (команды не рассматриваем) соответствующих требованиям.

- Исполнители, которые отправляют шаблонные предложения отправляются в бан (без обид).

Спасибо!

2 года назад
ggpa
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад