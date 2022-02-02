Доработка Blockchain проекта. Node.js / Vue.js,

Веб-программированиеЗакрытнет заявок599 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Стек проекта: Node.js, Express, Socket.io, Vue.js, SASS, HTML

web3.0 библиотека для взаимодействия с блокчейном

О проекте: https://docs.google.com/document/d/1OePC3XRxEoEkFUxwSXpX-BJPzGdrG_wlgzy9fliz-3Q/edit?usp=sharing

Задачи: https://docs.google.com/document/d/1vZAOpz8GR3P0CrXTrdaNr3cGSldUSX9C3WvWYMqY0q0/edit?usp=sharing

Проект срочный, предпочтение отдаю разработчику, который готов начать уже сегодня. Просьба сориентировать по цене и срокам.

P. S. Если по задачам нужно более подробное объяснение, то пишите по каким, всё объясню. Отклик начинайте с решения примера два плюс 4 равно сколько? Отклик без ответа вероятнее всего удалится.

2 года назад
Aldmelit
Дмитрий 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад