Доработка Blockchain проекта. Node.js / Vue.js,

Стек проекта: Node.js, Express, Socket.io, Vue.js, SASS, HTML

web3.0 библиотека для взаимодействия с блокчейном

О проекте: https://docs.google.com/document/d/1OePC3XRxEoEkFUxwSXpX-BJPzGdrG_wlgzy9fliz-3Q/edit?usp=sharing

Задачи: https://docs.google.com/document/d/1vZAOpz8GR3P0CrXTrdaNr3cGSldUSX9C3WvWYMqY0q0/edit?usp=sharing

Проект срочный, предпочтение отдаю разработчику, который готов начать уже сегодня. Просьба сориентировать по цене и срокам.

P. S. Если по задачам нужно более подробное объяснение, то пишите по каким, всё объясню. Отклик начинайте с решения примера два плюс 4 равно сколько? Отклик без ответа вероятнее всего удалится.