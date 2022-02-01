Нужен специалист с глубокими знаниями Wordpress

Сделать задачи по ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing [/url]Оплата по факту выполнения. Антибот: 15+37=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста с глубокими знаниями WordPress и с опытом оптимизации сайта.
Наш сайт https://www.mommybag.ua/
Задачи:
1. Оптимизация скорости загрузки страниц на нашем сайте
2. Настройка правильной работы фильтров товаров
Описание проблемы: ростовка детских комбинезонов 56, 68, 74, 80 (размеры) в трех цветах, из них половины размеров и цветов нет в наличии и через админку они скрыты. При этом когда клиент выбирает товар через фильтры или поиск - на сайте отображается товар весь в наличии, но если идти конкретно по категориям к комбинезонам, то будет показывать правильное их наличие.
3. Подключение и настройка новых плагинов (по необходимости)
По поводу сроков - чем быстрее тем лучше, оплату обсудим.
- Похожие заказы
- $70Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Есть веб-приложение: php + класс php-pkpass ( https://github.com/flexible-agency/php-pkpass ) , которое генерирует карточки лояльности для пользователей, которые добавляются в apple wallet . Старая лицензия apple, которую использовало приложение более не действительна. Поэтому нужно взять новые ...Закрыт2 года назад
- $30
ТЗ https://docs.google.com/document/d/19HI15f4Eou-m7h1m5h8_A0NWfD7x8hOsDYw1J4nmHVw/edit?usp=sharing Требуется разобраться и решить проблемы до понедельника. Оплата за каждый пункт 800р. В сумме 2400 за все.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Простенький лендос с оптимизацией сео под поисковики и соцсети (есть старый сайт, был в топ яндекс\гугл). Графический, текстовый контент и логику предоставим (можем натянуть на ваш HTML шаблон). Структура: описание, форма запроса (включает подгрузку карты), обратная ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Какая у меня задача. Есть сайте уже стоит плагин для приема смс и отправки кодов, связка идет через sms.ru (айпителефония) с этим плагином. Я сейчас хочу перенастроить плагин с отправки кодов смс, ...Закрыт2 года назад
Есть сайт психолога, вроде создан на joomla, туда нужно создать скрипт прохождения теста с выводом результата, тест и сайт скину в личку, с вас финальная стоимостьВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно в зависимости от скорости интернета пользователя подгружать видео в соответствующем качестве. Работать с сервером не нужно, данные моковые. Стек : React/TypeScript.Закрыт2 года назад
Задача не сложная для знающего разработчика. Сайт на Wp, проблема с плагином WPML Столкнулся с проблемой, добавил строки для перевода в шаблон, формата __( 'Заказать', 'true-translations' ) Но проблема в том что их перевод не отображается на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад