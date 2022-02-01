Нужен специалист с глубокими знаниями Wordpress

Ищем специалиста с глубокими знаниями WordPress и с опытом оптимизации сайта.

Наш сайт https://www.mommybag.ua/

Задачи:

1. Оптимизация скорости загрузки страниц на нашем сайте

2. Настройка правильной работы фильтров товаров

Описание проблемы: ростовка детских комбинезонов 56, 68, 74, 80 (размеры) в трех цветах, из них половины размеров и цветов нет в наличии и через админку они скрыты. При этом когда клиент выбирает товар через фильтры или поиск - на сайте отображается товар весь в наличии, но если идти конкретно по категориям к комбинезонам, то будет показывать правильное их наличие.

3. Подключение и настройка новых плагинов (по необходимости)

По поводу сроков - чем быстрее тем лучше, оплату обсудим.