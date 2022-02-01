Разработка сайта-системы тестирования. Требуется только работоспособная структура, без дизайна. Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке. Бюджет не более $300-320 (зависит от исполнителя). ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
Дописать функционал для определения качества видео в плеере на React
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Нужно в зависимости от скорости интернета пользователя подгружать видео в соответствующем качестве.
Работать с сервером не нужно, данные моковые. Стек : React/TypeScript.
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