Разработка сайта-системы тестирования. Требуется только работоспособная структура, без дизайна. Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке. Бюджет не более $300-320 (зависит от исполнителя). ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
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нужна букмекерская контора❗️❗️❗️Актуально для тех, у кого есть подобный кейс, имеет готовый код.С нуля разрабатывать НЕНУЖНО❗️❗️❗️ Бюджет: 3000 - 5000 $ Краткое ТЗ: Платформа должна включать: ▫️Фронтенд: пользовательский интерфейс с возможностью добавлять в корзину(купон) спорт. события, заключать ординарные пари и экспрессы. После регистрации для пользователя создается ЛК, где есть функционал, отображающий данные пользователя и история его пари. ▫️Бэкенд: подключить поставщика линии (возможно несколько), авторасчет ставок(пари) на основании поставщика статистики. Необходим интерфейс для мониторинга/управления счетами игроков и пари, отслеживания профитности игроков, видов спорта, а также общей профитности платформы.🔵
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