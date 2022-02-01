 нужна букмекерская контора❗️❗️❗️Актуально для тех, у кого есть подобный кейс, имеет готовый код.С нуля разрабатывать НЕНУЖНО❗️❗️❗️ Бюджет: 3000 - 5000 $  Краткое ТЗ: Платформа должна включать: ▫️Фронтенд: пользовательский интерфейс с возможностью добавлять в корзину(купон) спорт. события, заключать ординарные пари и экспрессы. После регистрации для пользователя создается ЛК, где есть функционал, отображающий данные пользователя и история его пари. ▫️Бэкенд: подключить поставщика линии (возможно несколько), авторасчет ставок(пари) на основании поставщика статистики. Необходим интерфейс для мониторинга/управления счетами игроков и пари, отслеживания профитности игроков, видов спорта, а также общей профитности платформы.🔵