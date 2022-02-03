Рефакторинг проекта на js. в VS Code

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки899 просмотров
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Необходимые навыки:

Уметь писать программы на чистом js. в VS Code.

Уметь рефакторить и находить нужную информацию в api в бекэнде посредством запросов.

2 года назад
guest_16437243255215
2 года в сервисе
Был
2 года назад