Здравствуйте, ищу немного заранее, так что по датам договоримся. Мы здесь -----> п. 5 Дизайн и верстка Есть ТЗ, для тех кто предпочитает "почитать" задачу, есть эталон продукта, для тех кому "лучше один раз увидеть". Наша с вами ...
Прикрутить яндекс доставку к интернет магазину на Тильде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток. Необходимо сделать интеграцию Яндекс доставки с тильдой. Важные функции это: выбор времени к которому доставить заказ, ограничение зоны доставки. Нужно чтобы информация о времени приходила и в яндекс и в тильду.
Скидывайте реальный пример. По цене договоримся.
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