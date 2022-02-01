Прикрутить яндекс доставку к интернет магазину на Тильде

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка557 просмотров
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Доброго времени суток. Необходимо сделать интеграцию Яндекс доставки с тильдой. Важные функции это: выбор времени к которому доставить заказ, ограничение зоны доставки. Нужно чтобы информация о времени приходила и в яндекс и в тильду.  

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2 года назад
guest_16143129528216
3 года в сервисе
Был
2 года назад