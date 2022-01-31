Перенос редизайна сайта на Shopify

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1384 просмотра
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Необходимо перенести редизайн многостраничного сайт на Shopify

Дизайн похож на шаблоны из Вордпрес

Срок выполнения до середины февраля или чуть позже. Бюджет оговаривается

2 года назад
Mariia_Gebert
Мария 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад