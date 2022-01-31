Перенос редизайна сайта на Shopify

Необходимо создать кластер с безголовыми браузерами для парсинга. Задачи на парсинг будут поступать извне по rest api, которые могут быть исполнены через eval() Если лимитрованное число браузеров занято - задача ставится в очередь. ТЗ нет. Все обсуждаем напрямую с ...