Перевод сайта (с нуля + новый дизайн) на ASP.NET Core

Существующий сайт компании https://stocksharp.com/ необходимо перевести на ASP.NET CORE + перевести на новый дизайн (готовый html от верстки имеется для desktop и мобильной версий).

Язык реализации C# + Razor (js часть на усмотрение исполнителя). Сделать non-refresh отправку данных (регистрация, написание сообщений).

Сайт должен в итоге:

1) проходить валидацию у гугла и яндекса по ошибкам html

2) иметь адекватную скорость (всё что зависит от веб части)

3) не быть перегружен кучей скриптов от разных источников и стилей

У сайта присутствует админская часть (страница с фильтр данным и страница-карточка редактирования). Требований по дизайну нет, возможно использование готовых DevExpress веб контролов если требуется.

Сайт получает данные через REST API, части с БД у сайта нет (поэтому уровень EF отпадает, задание - только front-end).