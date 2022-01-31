Доработать под многопоток скрипт на PHP

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки972 просмотра
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Есть простейший скрипт на PHP, работающий по API со сторонним сервисом и заполняющий exel таблицу. Необходимо данный скрипт доработать под многопоток, чтобы можно было указать где-то в файле нужное количество потоков для работы. Чтобы exel таблица быстрее заполнялась.

Скрипт размещён на виртуальном хостинге.

Доступ FTP предоставлю.

PHP
2 года назад
guest_15720725561593
4 года в сервисе
Был
2 года назад