Доработать под многопоток скрипт на PHP

1. Необходимо настроить распределение лидов между 2 менеджерами В срм попадают лиды с разных источников: входящий звонок, заявка с сайта (быстрый заказ, корзина), запрос обратного звонка, онлайн чат, квиз ...
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Есть простейший скрипт на PHP, работающий по API со сторонним сервисом и заполняющий exel таблицу. Необходимо данный скрипт доработать под многопоток, чтобы можно было указать где-то в файле нужное количество потоков для работы. Чтобы exel таблица быстрее заполнялась.
Скрипт размещён на виртуальном хостинге.
Доступ FTP предоставлю.
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