Протестировать сайт с точки зрения обычного пользователя

Всем привет!

Предлагаю всем желающим побыть в роли тестировщика нашего сайта. Заранее отвечу на вопрос "зачем мне это нужно" затем что в итоге это получается гораздо дешевле и эффективнее чем любые аудиты от якобы профессионалов :)

Мы хотим знать как наши сайты выглядят с точки зрения обычного пользователя на разных устройствах, поэтому я предлагаю вам заработать 200 грн потратив буквально 10 минут времени. Как вы можете видеть по моей дате регистрации и большому количеству отзывов, я на этой площадке уже давно, мне нету смысла портить себе репутацию и обманывать кого либо. Прошу прощения за длинное вступление. Если вам все еще интересно то ниже прошу ознакомиться с мини инструкцией того что нужно сделать.

Я бы хотел вас попросить пройти полный путь потенциального посетителя нашего сайта, просмотреть несколько страниц, написать небольшой отзыв по каждому разделу, а так же общее впечатление от сайта. На сколько он был вам понятен, удобен, быстрота загрузки, хотели бы вы стать нашим клиентом, на сколько быстро вы смогли найти то что смогло бы интересовать потенциального клиента и на сколько легко вы бы могли связаться с менеджерами для дальнейшей консультации.

Для этого вам нужно выполнить следующие пункты:

Загуглить, именно через google запрос "авто из сша под ключ" если вы из Украины, если вы из другой страны, тогда "авто из сша под ключ киев" или что-то похожее.

запрос "авто из сша под ключ" если вы из Украины, если вы из другой страны, тогда "авто из сша под ключ киев" или что-то похожее. далее на 1, 2, 3 или максимум 4-5 странице найти компанию AvtoBoom, скрин: https://prnt.sc/26m989y и перейти на сайт (проект пока молодой, не стабильный в выдаче и мы точно не знаем на какой странице он будет по основному запросу). Просьба не искать сайт напрямую, а сделать именно так как мы просим, потому что мы бы хотели чтобы вы оценили на сколько привлекателен для вас был сниппет, то есть тот листинг который вы видите в гугле, скрин: https://prnt.sc/26m8ugz и на сколько вероятно вы бы на него кликнули будучи обычным клиентом. !ВАЖНО! Нужно использовать именно гугл, а не яндекс.

далее вам нужно просмотреть все страницы из главного меню, скрин: https://prnt.sc/26m8v1a

а так же на странице каталога, посмотреть пару страниц любых брендов, моделей и перейти на 2-3 странички непосредственно самих авто, скрин: https://prnt.sc/26m8vib

по возможности сделать это и с ноутбука и с мобильного устройства

далее нужно написать небольшой отзыв по каждому разделу (странице) сайта, которые вы посетили

это может быть все что угодно, в произвольной форме, с точки зрения обычного посетителя. Возможно конкретно на вашем устройстве вылезла какая-то ошибка, возможно где-то, что-то вам было не понятно или у вы бы могли дать совет как улучшить ту или иную страницу. Любая информация для нас будет полезна.

За каждый адекватный отзыв по сайту который мне пришлет человек в, я буду платить 200 грн. Заранее всем спасибо.

П.С. Пожалуйста проходите мимо с едкими комментами по поводу того что это дешево и что это вообще за бредовое задание. Мы это регулярно делаем по нашим проектам и получаем отличную обратную связь. А людям возможность за 10-15 мин просто на пополнение мобильной связи заработать например.