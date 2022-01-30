Telegram чат бот для общения с клиентом

[table]Добрый день

Интересует написание чат бота для общения с клиентом.

Два менеджера общаются с клиентами, но для клиента это должно выглядеть как сообщение от одного профиля (бота). Возможна отправка только текстовых сообщений и прикрепленных файлов.

Задачи три:

1. Скрыть от клиента профиль участников (отображать только бота)

2. Скрыть от менеджеров профиль клиента (отображать "имяклиента" заранее подготовленное под telegram user id)

3. Пересылать только текстовые сообщения и прикрепленные файлы

С исполнителем интересует два формата сотрудничества - либо реализация бота, либо практическая консультация нашего программиста с вашими сниппетами кода/пояснениями.

Оплата Яндекс Деньги/Приват/QIWI/Сбер

Пожалуйста, в заявке сразу указывайте ваш опыт в разработке и стоимость за формат сотрудничества.Обязательные требования- Опыт написания похожих чат ботов

- Бот написан на PHP[/table]