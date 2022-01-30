Telegram чат бот для общения с клиентом

Нужно спарсить в опенкарт этот сайт [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fph.parker.com%2Fru%2Fru%2Fproducts]https://ph.parker.com/ru/ru/products[/url] Нужно все. Категории, атрибуты, описания, характеристики, всякие файлы типо пдф и тд. Кто готов взяться отпишите. Опишу подробнее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Добрый день
Интересует написание чат бота для общения с клиентом.
Два менеджера общаются с клиентами, но для клиента это должно выглядеть как сообщение от одного профиля (бота). Возможна отправка только текстовых сообщений и прикрепленных файлов.
Задачи три:
1. Скрыть от клиента профиль участников (отображать только бота)
2. Скрыть от менеджеров профиль клиента (отображать "имяклиента" заранее подготовленное под telegram user id)
3. Пересылать только текстовые сообщения и прикрепленные файлы
С исполнителем интересует два формата сотрудничества - либо реализация бота, либо практическая консультация нашего программиста с вашими сниппетами кода/пояснениями.
Оплата Яндекс Деньги/Приват/QIWI/Сбер
Пожалуйста, в заявке сразу указывайте ваш опыт в разработке и стоимость за формат сотрудничества.Обязательные требования- Опыт написания похожих чат ботов
- Бот написан на PHP[/table]
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
На данном этапе тестирования сайта https://marknadstorg.se возникают 2 ошибки: 1. Ошибка при активации английского на сайте. При переключение сайта на английский - все иконки, категории и надписи переводятся на русский. 2. Ошибка после подачи объявления. Пользователь перенаправляется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Пример того что хочу получить можно посмотреть на сайте https://air-lines-cancellations.com/ Теперь подробнее: При мобильном разрешении экрана пользователь видит модальное окно на весь экран (исходный сайт не виден вообще). Мне необходимо получить от вас кусок кода и цсс файл ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен2 года назад
- $190
Здравствуйте. Мне необходимо создать сайт с нуля и разработать к нему дизайн в стиле вышедшего нового фильма "Дюна". Сайт должен быть на "ВордПресс". Сайт для маленькой фирмы занимающейся ремонтом квартир в Москве и Подмосковье. Сегмент ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Нужно создать лендинг для строительной фирмы. Типичный,шаблонный. Просто что б был сделан ровно. Так как это пилотный проект предпочтение фрилансерам кто хочет набить свое портфолио работами.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно на php написать парсинг одного блока с текстом по ссылке. Ссылку покажу откликнувшимся. Антибот: парсингВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
На сайте ftboosting.com в товаре (вот тут например [url=https://ftboosting.com/product/classic-pvp-rank-boost/]https://ftboosting.com/product/classic-pvp-rank-boost/[/url] ) при его открытии в ценах около всех опций стоят 0.00, пока они не выбраны первый раз цены реализованы плагином extra product options, wordpress + woocommerce надо починитьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $125
Необходимо написать корректно работающий исходный код для telegram бота, который будет работать по следующему принципу: Бот добавляется в качестве администратора в два приватных канала. Далее бот читает каждое сообщение из первого канала и пересылает во второй ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать скрипт который будет синхронизировать базу данных кошельков-твиттеров, с сайтом opensea.io У нас есть данные адреса кошельков. например вот этот кошелек 0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5-> opensea.io/0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5 Перейдя по ссылке можно увидеть как выглядит верифицированный twitter d.pr/i/rRVEtk Значит в базу данных нужно будет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $20
ТЗ Будет крутиться на впске 24/7, скриптик, который я смогу отредактировать через нано или мне объяснишь, как вставлять туда источники каналы для пересылки сообщений в дискорд из нужных источников (другие дискорд серверы, твиттер, телеграм) 1. Сделать так, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад