Osclass

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1018 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На данном этапе тестирования сайта https://marknadstorg.se возникают 2 ошибки:

1. Ошибка при активации английского на сайте. При переключение сайта на английский - все иконки, категории и надписи переводятся на русский.

2. Ошибка после подачи объявления. Пользователь перенаправляется на главную страницу, но не на страницу своего опубликованного объявления. В настройках указано - перенаправлять на страницу объявления.

2 года назад
marknadstorg
Фара 
23 годаШвеция
2 года в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Парсинг сайта в опенкарт

    Нужно спарсить в опенкарт этот сайт [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fph.parker.com%2Fru%2Fru%2Fproducts]https://ph.parker.com/ru/ru/products[/url] Нужно все. Категории, атрибуты, описания, характеристики, всякие файлы типо пдф и тд. Кто готов взяться отпишите. Опишу подробнее.

    Парсинг сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно написать код модального окна как в примере

    Пример того что хочу получить можно посмотреть на сайте https://air-lines-cancellations.com/ Теперь подробнее: При мобильном разрешении экрана пользователь видит модальное окно на весь экран (исходный сайт не виден вообще). Мне необходимо получить от вас кусок кода и цсс файл ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать сайт, дизайн

    $190

    Здравствуйте. Мне необходимо создать сайт с нуля и разработать к нему дизайн в стиле вышедшего нового фильма "Дюна". Сайт должен быть на "ВордПресс". Сайт для маленькой фирмы занимающейся ремонтом квартир в Москве и Подмосковье. Сегмент ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт визитку

    $20

    Нужно создать лендинг для строительной фирмы. Типичный,шаблонный. Просто что б был сделан ровно. Так как это пилотный проект предпочтение фрилансерам кто хочет набить свое портфолио работами.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Починить баг в плагине

    На сайте ftboosting.com в товаре (вот тут например [url=https://ftboosting.com/product/classic-pvp-rank-boost/]https://ftboosting.com/product/classic-pvp-rank-boost/[/url] ) при его открытии в ценах около всех опций стоят 0.00, пока они не выбраны первый раз цены реализованы плагином extra product options, wordpress + woocommerce надо починить

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Тг Бот ( изменение pdf в реальном времени + граббер)

    $125

    Необходимо написать корректно работающий исходный код для telegram бота, который будет работать по следующему принципу: Бот добавляется в качестве администратора в два приватных канала. Далее бот читает каждое сообщение из первого канала и пересылает во второй ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Node JS скрипт

    Необходимо написать скрипт который будет синхронизировать базу данных кошельков-твиттеров, с сайтом opensea.io У нас есть данные адреса кошельков. например вот этот кошелек 0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5-&gt; opensea.io/0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5 Перейдя по ссылке можно увидеть как выглядит верифицированный twitter d.pr/i/rRVEtk Значит в базу данных нужно будет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать бота

    $20

    ТЗ Будет крутиться на впске 24/7, скриптик, который я смогу отредактировать через нано или мне объяснишь, как вставлять туда источники каналы для пересылки сообщений в дискорд из нужных источников (другие дискорд серверы, твиттер, телеграм) 1. Сделать так, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать код для открывания ссылок вида domen.com/url- в новой вкладке

    Есть сайт на wordpress woocommerce , по ссылке корзины, вместо перехода непосредственно в корзину пользователь отправляется в другой магазин. Товары загружаются через wp-all-import и дополнением при импорте - внешние ссылки на партнёрские товары меняются на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад