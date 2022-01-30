На данном этапе тестирования сайта https://marknadstorg.se возникают 2 ошибки:

1. Ошибка при активации английского на сайте. При переключение сайта на английский - все иконки, категории и надписи переводятся на русский.

2. Ошибка после подачи объявления. Пользователь перенаправляется на главную страницу, но не на страницу своего опубликованного объявления. В настройках указано - перенаправлять на страницу объявления.