Node JS скрипт

1+1=? натянуть верстку на wordpress+ создать каталог (корзину)+ подключить юмани. http://boxforcam.ru/ Прошу сразу давать сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт который будет синхронизировать базу данных кошельков-твиттеров, с сайтом opensea.io
У нас есть данные адреса кошельков. например вот этот кошелек
0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5->
opensea.io/0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5
Перейдя по ссылке можно увидеть как выглядит верифицированный twitter
Значит в базу данных нужно будет записать этот Honorary-BAYC-19 твиттер для кошелька 0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5 и подписать его как верифицированный, а если твиттер не привязан на opensea, то ничего не делать.
Также, важно сделать endpoint для того чтобы можно было запросить обновление вручную, к примеру, если человек добавил свой твиттер в opensea и хочет обновить базу
Важно делать НЕ ПО API, а просто напрямую с OpenSea. Важно делать это так, чтобы opensea не блокировал много запросов, и скрипт был устойчив к тому, что OpenSea блокирует много запросов (блокирует на самом деле cloudflare), а также важно знать что скрипт будет запускаться в DigitalOcean apps, то есть на сервере, а на VDS, поэтому скорее всего нужно использовать какой-то headless браузер
Для обхода Cloudflare необходимо будет использовать какую-то библиотеку.
В заявке обязательно указывайте срок и цену.
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