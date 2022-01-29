Создать поисковик

1+1=? натянуть верстку на wordpress+ создать каталог (корзину)+ подключить юмани. http://boxforcam.ru/ Прошу сразу давать сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Берется товар на Амазоне и ищется этот товар по названию в 300 конкретных интернет магазинах США.
- Похожие заказы
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт2 года назад
программирование сайта "виртуальные лабораторные работы по физике" на языке python. Нужно запрограммировать 14 лабораторных работ. + на сайт выложитьВеб-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необходим человек, который достаточно хорошо знаком с системой DLE и Wordpress. Есть сайт с базой данных фильмов, сериалов и так далее. Данный сайт имеет свое собственное API, на основе которого и работают модули для DLE. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется доработка и оптимизация функционала сайта на Wordpress. Основная задача сайта - обработка заявок из контекстной и таргет рекламы по нескольким разделам. Принципиальные изменения и доработки (десктоп и мобайл версии): 1. Сейчас есть 11 страниц с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо написать скрипт вывода гороскопов. У кого есть готовый с базой, то пишите в телеграм - обсудим покупку. Итак, что должно быть: 1. форма - ввод имени, даты рождения, времени рождения, места рождения. 2. функции: расчет знака зодиака ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3
На сайте http://softfree-download.ru/avs-video-editor/ первая большая зеленая кнопка со ссылкой https://go.click2bit.net/r/045fe8a4bd3498aee96e70b2f8185e40?fdpl=http%3A%2F%2Fdugtor.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D54884&extra2=AVS+Video+Editor&subid=avs-video-editor. Ссылка формируется с помощью php кода $xfv=trim(get_post_meta($post->ID,$v,true)); $xfv='https://go.click2bit.net/r/9bea13464f51fbf3744d90a087cb08fa?'.($xfdatatype=='file'?'f':'').'dpl='.urlencode($xfv).'&extra2='.urlencode(trim(get_the_title())).'&subid='.urlencode(get_post_field( 'post_name' )); } то есть в ссылку подставляются данные со страницы: ярлык записи, заголовок записи, и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Сделать парсер по заданным параметрамВеб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Приложение совмещает функции графического редактора для построения схем и todo-листа. Должна быть предусмотрена возможность регистрации пользователей. Проект не коммерческий, а учебный, поэтому реализация должна быть максимально простой. Сроки ограничены. Более подробное описание с ТЗ в приложенном ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Зарегистрировать автоматизированно 3000 почтовых ящиков на почтовых сервисах без подтверждения регистрации по SMS. Ниже приведены предпочтительные, но могут использоваться любые другие по вашему усмотрению (если эти не получается "пробить"). Чем больше разных доменов - тем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад