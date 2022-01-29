Необходимо написать скрипт вывода гороскопов. У кого есть готовый с базой, то пишите в телеграм - обсудим покупку.

Итак, что должно быть:

1. форма - ввод имени, даты рождения, времени рождения, места рождения.

2. функции: расчет знака зодиака на основе введенной информации, по всем возможным пунктам находящимся в базе. Расчет натальной карты, аспектов жизни, лунная карта, влияние фаз планет, положения домов

3. на основе расчета вывести из базы соответствующий результат.

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