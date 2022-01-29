Добавить дату в объявление на WordPress

Есть сайт на WordPress , тема MyHome . Есть список задач, которые необходимо реализовать. Добавление фильтров,даты и т.д. Оставляйте в заявке свои контакты, сброшу ТЗ. Если прочли , в начале заявки укажите сегодняшнюю дату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WordPress , тема MyHome .
Нужно сделать одну правку, а именно добавить дату к объявлению.
Оставляйте в заявке свои контакты, сброшу ТЗ.
Если прочли , в начале заявки укажите сегодняшнюю дату.
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