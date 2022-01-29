Добавить дату в объявление на WordPress

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$5
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1421 просмотр
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Есть сайт на WordPress , тема MyHome .

Нужно сделать одну правку, а именно добавить дату к объявлению.

Оставляйте в заявке свои контакты, сброшу ТЗ.

Если прочли , в начале заявки укажите сегодняшнюю дату.

WordPress
2 года назад
bizdmit
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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