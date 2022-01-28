Верстка+ бек

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Веб-программированиеЗакрыт9 заявок622 просмотра
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Написать сайт. Должно быть:1. Личный кабинет пользователя 2. Админка ( Можно изменять информацию о товарах/акциях/и пр. на сайте 3. Вход клиента через смс на телефон 4. Бонусная система настраиваемая в админке

https://www.figma.com/proto/x37k4enAC4UMz3mbvb4ahn/FIBO?page-id=0%3A1&node-id=40%3A330&viewport=244%2C48%2C0.9&scaling=scale-down-width  вот дизайн

2 года назад
guest_16433758594222
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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