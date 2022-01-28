Верстка+ бек

Создать сайт, цель которого стать менеджером задач. Суть простая: нужно ставить задачи и контроллировать их выполнение. За основу взят сервис Worksection - очень достойный сервис, НО в нем нет некоторых моментов, которые нам нужны, данные хранятся на серверах ...