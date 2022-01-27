Натянуть верстку на Evolution CMS (evo.im)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка566 просмотров
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Создание магазина на базе EVO.IM

1 этап - подключение каталога и типовых страниц (о компании, контакты, новости, и пр. текстовые страницы)

2 этап - подключение корзины и ЛК (простая история заказов и редактирование личной информации)

3 этап - подключение приема платежей (обсуждаем после завершения первых двух этапов)

Укажите пожалуйста стоимость и сроки реализации каждого из этапов (третий этап можно вилку и что включает, какие варианты подключения к каким системам приема платежей), приложите примеры работ на данной CMS. Укажите какие возможности управления контентом будут реализованы в CMS, какие блоки параметризированы для управления\редактирования.

https://dev.webgroup.pro/darily/

https://dev.webgroup.pro/darily/catalog.html

https://dev.webgroup.pro/darily/product-details.html

https://dev.webgroup.pro/darily/cart.html

https://dev.webgroup.pro/darily/checkout.html

https://dev.webgroup.pro/darily/wishlist.html

https://dev.webgroup.pro/darily/login-register.html

https://dev.webgroup.pro/darily/blog-left-sidebar.html

https://dev.webgroup.pro/darily/my-account.html

https://dev.webgroup.pro/darily/blog-left-sidebar.html

https://dev.webgroup.pro/darily/about-us.html

2 года назад
WebGroupPRO
Александр 
40 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
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