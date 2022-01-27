Скрипт генерации налоговых деклараций

Добрый день!

Мне нужен скрипт на php или node.js который сгенерирует вот такого вида PDF-ы: https://www.dropbox.com/s/t8i9jsaps43kvjl/TaxReport.pdf?dl=0 для всех пользователей из таблицы в PostgreSQL

Алгоритм подробно описан здесь: https://living-pentagon-5f4.notion.site/2022-01-14-913718a3c7d141d2a406351e02fafd1c

Вкратце:

- получить нужный год (из конфига, из командной сроки или из stdin - на ваш выбор)

- выбрать из БД все бумаги за указанный год

- по каждой бумаге получить из сайта https://www.ictax.admin.ch/ json с данными по налогам на бумагу

- для каждого пользователя сформировать PDF по бумагам которые были у него на 31 декабря.

- сохранить PDF

Предложите цену/сроки и укажите - вы работаете с php или с node.js