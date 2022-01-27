Сбор данных (парсинг) по достопримечательностям из списка ссылок

Необходимо только собрать данные, сам скрипт не нужен.

Суть скрипта – собрать списки достопримечательностей из ссылок из таблицы source.xlsx и прописать их в результирующую таблицу ексель (формат записи данных

предоставлю).

Работа скрипта : берём ссылку из source.xlsx, проходим по всем страницам пейджинга и записываем в результирующую таблицу все достопримечательности с количеством оценок более 100.

Если нет ни одной достопримечательности с количеством оценок более 100, то берём только первую по списку достопримечательность (но только если её рейтинг более 10). Если рейтинг её менее 10, то не выводим достопримечательностей по данному объекту результирующей таблице.

По итогу должна получиться результирующая таблица с названиями достопримечательностей и папка с изображениями (аватарками) этих достопримечательностей.

Примеры ссылок

https://www.tripadvisor.ru/AttractionsNear-g1203006-d501020-Bandos_Maldives-Bandos.html

https://www.tripadvisor.ru/AttractionsNear-g1203006-d501020-Bandos_Maldives-Bandos.html

https://www.tripadvisor.ru/AttractionsNear-g2104233-d316882-Baros_Maldives-Baros_Island.html

в файле source.xlsx подобных ссылок будет 4500 шт.