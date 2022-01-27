Написать Алгоритм определения штата по данным широты и долготы

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка596 просмотров
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Здравствуйте фриленсеры.

На вебсайт нужна фича определения USA штата по координатам (широта и долгота).

Координаты очерчивающие границы штатов можно взять здесь.

Ожидаемый результат: JavaScript функция, которая принимает значения широты и долготы, и возвращает имя штата

2 года назад
SlavaLogos
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад