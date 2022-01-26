Одностраничник, лендинг

Веб-программированиеЗакрыт18 заявок917 просмотров
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Нужен сайт одностраничник-лендинг. Тематика полусухая стяжка. Регион нижегородская область. Услуга оказывается одна - думаю одностраничника будет достаточно, но рассмотрю предложения и советы

2 года назад
Romanson0608
Роман 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад