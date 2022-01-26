Back на Python для Vue js интерфейса

Добрый день, имеется морда на Vue js (CRM), нужно немного додумать логику (пара операций) и написать бэк на Python для запуска на Debian, и инструкцию по пусконаладке на обозначенной системе.

Прошу выставлять стоимость часа работы.

ps При всем моем уважении к профессионалам своего дела. нужен гибкий человек, для которого не в напряг будет подумать над решением пары задач, и поработать без ТЗ в масштабном его понимании, будет расписано что где и для чего нужно, думаю на основе этих данных и так будет понятно "что писать и как связать". Это не стандартная CRM в привычном виде, делалась под свои задачи.

Надеюсь на понимание. Хорошего дня!