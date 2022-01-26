Скрипт выгрузки данных с сайта fanteam.com

В уже готовом проекте нужно поднять сервис аренды спец техники. Дизайн готов и согласован с заказчиком. Клиентская часть уже предварительно реализовано, нужно подготовить фронтенд со стороны диспетчера. Подробное ТЗ предоставим в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: получать данные о завершённых турнирах (для примера: https://fanteam.com/fantasy/dashboard/542884/ )
Входные данные: ID турнира и логин участника. Выходные: эксель файл, где будут содержаться данные по всем командам данного участника в этом турнире, а именно как часто он берет в команду определенного игрока, то есть список всех использованных им игроков и количество каждого. Там еще есть нюанс, что может быть автозамена игрока при неучастии, так вот желательно получать именно первоначального игрока, если возможно.
Также в таблице нужно вывести логин участника, количество матчей, количество его составов, количество всех использованных им игроков, сами матчи (расположены над списком участников на скрине), а также какое максимальное количество игроков из одной команды участник использовал в своем составе (например из 100 команд участник в какой-то использовал 4ых игроков из одной команды и это наибольшее значение среди всех составов) ну и название этой команды тоже было бы отлично.
Можно, чтобы я задавал через консоль номер турнира и логин участника, на что создавался бы экселевский файл (примерную структуру я отобразил на скриншоте).
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