Скрипт выгрузки данных с сайта fanteam.com

Задача: получать данные о завершённых турнирах (для примера: https://fanteam.com/fantasy/dashboard/542884/ )

Входные данные: ID турнира и логин участника. Выходные: эксель файл, где будут содержаться данные по всем командам данного участника в этом турнире, а именно как часто он берет в команду определенного игрока, то есть список всех использованных им игроков и количество каждого. Там еще есть нюанс, что может быть автозамена игрока при неучастии, так вот желательно получать именно первоначального игрока, если возможно.

Также в таблице нужно вывести логин участника, количество матчей, количество его составов, количество всех использованных им игроков, сами матчи (расположены над списком участников на скрине), а также какое максимальное количество игроков из одной команды участник использовал в своем составе (например из 100 команд участник в какой-то использовал 4ых игроков из одной команды и это наибольшее значение среди всех составов) ну и название этой команды тоже было бы отлично.

Можно, чтобы я задавал через консоль номер турнира и логин участника, на что создавался бы экселевский файл (примерную структуру я отобразил на скриншоте).