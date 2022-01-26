Скрипт на стороне сервера, создающий скриншот сайта

нужен скрипт, который будет готовить скрин с сайта.

сторонние сервисы пожалуйста не предлагать. программка должна отрабатывать быстро, находясь на моем хостинге.

объект скрина предоставляется по ссылке всегда на том же хостинге.

генерируется скрин, сохраняется в виде .jpg

пожалуйста укажите стоимость и контакт "телеграмм" для обсуждения.

во вложении пример скрина сделанного сторонним сервисом