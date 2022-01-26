Скрипт на стороне сервера, создающий скриншот сайта

На сайте заменить Форму заказа Route.by на SAAS: На сайте заменить Форму заказа Route.by на SAAS: На сайте заменить Форму заказа Route.by на SAAS:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен скрипт, который будет готовить скрин с сайта.
сторонние сервисы пожалуйста не предлагать. программка должна отрабатывать быстро, находясь на моем хостинге.
объект скрина предоставляется по ссылке всегда на том же хостинге.
генерируется скрин, сохраняется в виде .jpg
пожалуйста укажите стоимость и контакт "телеграмм" для обсуждения.
во вложении пример скрина сделанного сторонним сервисом
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