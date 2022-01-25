Создать сайт аналог

Добрый день, есть задача по рефакторингу расширения для хрома. Как именно рефакторить - дам инструкцию, с примерами, там все просто, если знаете js. Требования: 1. Знать js 2. Быть на связи По условиям: 1. Работа через трекер hubstaff 2. Коммуникация в ...