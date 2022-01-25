Сайт на DataLife Engine

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок542 просмотра
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нужно сделать несколько незначительных правок на сайте с CMS  DataLife Engine

Добавить группы товаров, слайды, отзывы, фильтр сортировки. Сделать нормальную мобильную версию и подправить визуальные недочёты. 

2 года назад
Snow_Show
Валерия 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад