Разработать проект на PHP Laravel

Мы — Carely, запускаем и развиваем косметические бренды в России. У нас уже успешно запущено 5 брендов, которые продаются на всех маркетплейсах России.

Несколько месяцев назад мы успешно запустили MVP-версию продукта «Программа лояльности от Carely». Это масштабный проект, который будет включать в себя все наши существующие бренды.

В 2022г. мы планируем активно продвигать Программу лояльности среди наших клиентов, улучшать платформу (админ и пользовательскую панель), добавить большое количество новых фичей (реферальную программу, пользовательские ачивки, баллы за активности в соц. сетях и другое).

Мы ищем опытного Full Stack PHP-разработчика (Laravel) на задачи по этому проекту. Который возьмёт на себя дальнейшую работу над всем проектом и будет развивать его в тесной коммуникации с менеджером по продукту. Нам важен опыт работы со стеком: PHP (Laravel), PostgreSQL, HTML5, SCSS, Javascript.

Готовы рассмотреть Back-end разработчика со уверенным знанием PHP (от 1,5-2 лет). Так как в команде есть человек, который может взять на себя задачи по фронту.

Пример кода можно посмотреть здесь.

Утвержденный план задач на Q1:

- фикса старых багов (17 штук)

- редизайн и ux фиксы

- реализация реферальной программы

- добавление ачивок /уровней

- добавления блока с объявлениями с балльными акциями и персональными рекомендациями средств

- интеграция с Zendesk для автоматизации работы с логистами