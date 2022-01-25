Разработать проект на PHP Laravel

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Мы — Carely, запускаем и развиваем косметические бренды в России. У нас уже успешно запущено 5 брендов, которые продаются на всех маркетплейсах России.
Несколько месяцев назад мы успешно запустили MVP-версию продукта «Программа лояльности от Carely». Это масштабный проект, который будет включать в себя все наши существующие бренды.
В 2022г. мы планируем активно продвигать Программу лояльности среди наших клиентов, улучшать платформу (админ и пользовательскую панель), добавить большое количество новых фичей (реферальную программу, пользовательские ачивки, баллы за активности в соц. сетях и другое).
Мы ищем опытного Full Stack PHP-разработчика (Laravel) на задачи по этому проекту. Который возьмёт на себя дальнейшую работу над всем проектом и будет развивать его в тесной коммуникации с менеджером по продукту. Нам важен опыт работы со стеком: PHP (Laravel), PostgreSQL, HTML5, SCSS, Javascript.
Готовы рассмотреть Back-end разработчика со уверенным знанием PHP (от 1,5-2 лет). Так как в команде есть человек, который может взять на себя задачи по фронту.
Пример кода можно посмотреть здесь.
Утвержденный план задач на Q1:
- фикса старых багов (17 штук)
- редизайн и ux фиксы
- реализация реферальной программы
- добавление ачивок /уровней
- добавления блока с объявлениями с балльными акциями и персональными рекомендациями средств
- интеграция с Zendesk для автоматизации работы с логистами
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