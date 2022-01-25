Dex свапалка Биржа - swap-платформы на блокчейне

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки574 просмотра
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ТЗ  - умение писать swap-платформы на блокчейне

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Оплата высокая + процент от прибыли компании 

Есть удачные кейсы 

2 года назад
Buffettknows
33 годаОАЭ
3 года в сервисе
Был
2 года назад