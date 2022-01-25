Бот в телеграм, который присылает уведом-я о новых подписчиках Инстагр

В связи с частыми атаками ботов на наш Инстаграм (и невозможностью сделать аккаунт закрытым, так как постоянно крутим таргет) нужен бот в Телеграм, который будем присылать уведомления о новых подписчиках. Эти уведомления помогут быстро увидеть атаку, закрыть аккаунт и предотвратить появление многотысячной армии ботов в нашем аккаунте. Обычными push-уведомлениями в самом Инстаграм решить проблему не можем, так как в аккаунтах свыше 2000 подписчиков такая функция исчезает.

Готовы рассмотреть любые технические нюансы. Будем рады Вашей идее решить нашу проблему.