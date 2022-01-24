Создание маркетплэйса

Коллеги! Нужно создать маркетплэйс товаров. Что-то типа Деливери Клаба, но не только доставка еды. Для небольшого города (нагрузки не сильные). Оплата не нужна, её будут принимать сами продавцы.

Предложите варианты по движку, примеры работ, цена, сроки, нюансы. Если нужно уточнить детали - пишите.

Проект больше тестовый. Поэтому минимальный бюджет, при оптимальной функциональности и удобстве.