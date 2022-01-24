Создание маркетплэйса

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки702 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Коллеги! Нужно создать маркетплэйс товаров. Что-то типа Деливери Клаба, но не только доставка еды. Для небольшого города (нагрузки не сильные). Оплата не нужна, её будут принимать сами продавцы.

Предложите варианты по движку, примеры работ, цена, сроки, нюансы. Если нужно уточнить детали - пишите.

Проект больше тестовый. Поэтому минимальный бюджет, при оптимальной функциональности и удобстве.

2 года назад
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад