Доработать сайт на yii2

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки598 просмотров
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Здравствуйте, требуется человек для доработки тех или иных моментов на сайте, сайт на yii2.

Для связи голосом, нужен скайп или телефон для возможности созвониться по доработкам, ТЗ готово.

Список доработок в виде содержания:

1. ОШИБКА SMTP при регистрации

2. ОШИБКА при написании комментария

3. ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ

4. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ

5. ПРОФАЙЛ ПОВАРА - тут добавить страницы с поварами.

Просьба по стоимости напишите пож-ста у кого какие тарифы.

Оплата по факту.

2 года назад
dazz1986
Артур 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 отзыва
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