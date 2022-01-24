Доработать сайт на yii2

Здравствуйте, требуется человек для доработки тех или иных моментов на сайте, сайт на yii2.

Для связи голосом, нужен скайп или телефон для возможности созвониться по доработкам, ТЗ готово.

Список доработок в виде содержания:

1. ОШИБКА SMTP при регистрации

2. ОШИБКА при написании комментария

3. ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ

4. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ

5. ПРОФАЙЛ ПОВАРА - тут добавить страницы с поварами.

Просьба по стоимости напишите пож-ста у кого какие тарифы.

Оплата по факту.