Доработка сайта на Wordpress

Здравствуйте.

Нужно внести изменения на сайте - добавить новые блоки на ACF, контактные формы и т.п. на десктоп и мобильной версии. Более подробное описание предоставлю исполнителю.

От вас ожидаем:

1. Хорошо знаете Wordpress, включая ACF

2. Не пропадаете, не затягиваете проекты

Если у вас мало опыта, заняты другими проектами - НЕ пишите. Заявки от агентств/студий не рассматриваются! Оставляйте заявку, если программируете сами.