Установить, настроить PHPmailer

Веб-программированиеЗавершен2 заявки623 просмотра
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Отправка через SMTP яндекса, логин, пароль от своего ящика яндекса для указания в настройках предоставлю, ФТП тоже есть. Shell нет поэтому без composer

PHP
2 года назад
dmitryboiko
Дмитрий 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pwr305881
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$20
2 дня
Возникли некоторые дополнительные сложности с моей стороны во время выполнения заказа, но Лев не сдался и довёл дело до конца за что ему огромный респект, хотя мог бы и отказаться от заказа!
Очень было приятно работать с данным заказчиком. Предоставленная информация по заказу четкая и ясная!