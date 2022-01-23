Доделать всплывающее окно (Wordpress + Elementor)

На странице spaceup.kz есть календарь от плагина elementor и при нажатии на дату с мероприятием открывается всплывающее окно.

Сам по себе календарь и окно с контактной формой готовы.

Нужно:

Чтобы при заполнений формы на почту приходила дата на которую пользователь кликнул пользователь

Сделать так чтобы при добавлении мероприятии администратор мог так же добавить тему бизнес завтрака/мастер класса и ФИО спикера

Сроки: 1-2 дня​