Доделать всплывающее окно (Wordpress + Elementor)

Здравствуйте, нужен программист на "browser automation studio" Тех.задание: нужно исправить парсер написанный на "BrowserAutomationStudio". Парсер собирает данные с одного сайта с однотипных страниц. Нужно разобраться в коде, понять что и где он парсил, и исправить ошибки, ...
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На странице spaceup.kz есть календарь от плагина elementor и при нажатии на дату с мероприятием открывается всплывающее окно.
Сам по себе календарь и окно с контактной формой готовы.
Нужно:
Чтобы при заполнений формы на почту приходила дата на которую пользователь кликнул пользователь
Сделать так чтобы при добавлении мероприятии администратор мог так же добавить тему бизнес завтрака/мастер класса и ФИО спикера
Сроки: 1-2 дня
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